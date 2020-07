Au MIT, bientôt un robot pour plier nos vêtements et nous recoudre sur la table d'opération

Pour Rachel Gordon, porte-parole au MIT, la tâche devient même « presque impossible » pour un robot. Dans son communiqué, l'institut précise : « La manipulation de câbles est délicate pour deux raisons. Tout d’abord, il faut contrôler la "force de préhension" (pour permettre une manipulation en douceur) et la "pose de préhension" (pour éviter que le câble ne tombe des doigts de la pince). Ces informations sont difficiles à obtenir à l'aide de systèmes de vision conventionnels lors d'une manipulation en continu, car elles sont généralement occluses, coûteuses à interpréter et parfois inexactes ». Le MIT s'est donc basé sur la méthode utilisée par les êtres humains pour démêler ou nouer des nœuds et a créé un robot dont la pince dispose d'un revêtement doux.