Ce robot-paresseux tout mignon va étudier (à son rythme) l'évolution des populations animales

La lenteur : un atout pour étudier la nature



Le Georgia Institute of Technology a mis au point un nouveau robot : SlothBot. Inspiré du paresseux, ce petit robot animaloïde se déplace ultra-lentement afin d’étudier la faune et la flore. Pensé pour une totale autonomie, il consomme peu d’énergie en mouvements et se recharge grâce à des panneaux solaires embarqués. Potentiellement de quoi rester des années tout seul dans la nature.

Équipé de capteurs, SlothBot analysera l’environnement (humidité, météo, niveau de dioxyde de carbone…) du jardin botanique d’Atlanta, où il entamera une phase de test de plusieurs mois. À terme, le robot pourrait être déployé à des fins agricoles, notamment pour identifier parasites et maladies sur les plantes.