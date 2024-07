Équiper le robot Spot d'un chalumeau pour éliminer les mauvaises herbes, une bonne idée, qui en plus fonctionne

jstan

Tu sais, les ouvriers fonds des erreurs aussi.

Je suis moi-même agriculteur, je connais bien la problématique pour trouver de la main d’œuvre qualifiée, les gens n’en pas envie de faire un travail pénible, qui n’est pas bien rémunéré en plus.

Et malheureusement, on va faire de plus en plus faire appel à la technologie pour produits beaucoup et pas cher.

Mais pour le moment ça reste expérimentales, et j’ai un fort doute sur la mis en pratique par rapport à l’autonomie, le nombre de robots nécessaire pour désherber des très grandes surfaces et le coût associé.