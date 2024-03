Drones, tracteurs et robots connectés : les professionnels du vin sont ivres de technologie

Dans le Var, sur l'exploitation de Gonfaron, Marc Lanciaux et Jean-Pierre Sediki testent un produit qui doit protéger les vignes du gel et du froid. Le premier cité a inventé Agrisolvo Frost, un produit 100% naturel et breveté pour la protection contre le gel, d'ailleurs adoubé par le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Le second nommé est à la tête de Drone+, une entreprise spécialisée dans la pulvérisation et qui utilise des drones pour cela, comme l'aurez compris.