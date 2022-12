Vous voyez les tracteurs autonomes dans Interstellar ? Maintenant ils existent, pilotés par NVIDIA

Il n'a pas tellement l'air futuriste de prime abord, mais le MK-V de Monarch Tractor est pourtant un tracteur technologiquement à la pointe. Ce dernier tire en effet parti de deux caméras 3D et six caméras standard, couplées à l'IA de NVIDIA (via la platefoforme Jetson du groupe) pour se passer d'un conducteur et naviguer de manière autonome dans les champs et autres plantations sans endommager les cultures.