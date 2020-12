Le Chinois Horizon Robotics lève 150 millions pour se frotter à NVIDIA

Avec cette nouvelle levée de capitaux, Horizon Robotics souhaite en premier lieu hâter le développement et la commercialisation de ses puces dédiées aux véhicules autonomes et aux solutions de conduite assistée. Le groupe vise par ailleurs à bâtir un écosystème ouvert pour ses partenaires industriels, note TechCrunch.

Comme le rappelle le média américain, la Chine était encore récemment très dépendante des technologies conçues par les groupes de la Silicon Valley sur le terrain de la voiture autonome. L'apparition sur le marché de start-ups locales comme Horizon Robotics et Black Sesame Technologies aura été salvatrice, au même titre que les recherches et investissements colossaux du géant Huawei sur ce terrain. D'après Horizon, la liste de ses principaux partenaires et clients inclue déjà quelques grands noms comme Audi, Bosch, Continental, ou encore les Chinois SAIC Motor et BYD.