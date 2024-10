Jensen Huang vient d'effectuer une visite à Copenhague. Il a participé à cette occasion à l'inauguration du superordinateur Gefion, équipement financé par la Fondation Novo Nordisk et le Fonds d'exportation et d'investissement du Danemark, et qui intègre au total 1528 GPU H100 Tensor Core de Nvidia.

L'homme d'affaires, devenu un acteur central de l'IA, en a profité pour discuter du développement de l'intelligence artificielle en Europe.