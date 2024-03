Segway bouscule le marché du jardin avec un robot tondeuse sans câble périphérique à moins de 1000€

Avec ses Navimox i105 et i108, Segway propose des robots tondeuses 100% autonomes et sans fil périmétrique à un prix défiant toute concurrence. Présentation des nouveaux surdoués de la tonte intelligente et connectée.

Cela fait quelques années que vous vous intéressez aux robots tondeuses sur Internet ou dans les linéaires de votre jardinerie préférée, mais le manque de précision de leur système de navigation et le prix parfois très élevé des modèles les plus efficaces vous ont toujours refroidi ? Avec ses deux nouveaux modèles de robots tondeuses Navimow i105 et i108, Segway souhaite clairement séduire tous ceux qui recherchent un robot autonome 100% efficace, au top de la technologie et qui reste abordable.