VivaTech 2023 : comment les drones améliorent l'entretien et la productivité des éoliennes

SupAirVision, une start-up soutenue par Engie qui innove sur le drone, les capteurs et les données, se spécialise dans l'inspection de pales d'éoliennes par drone pour optimiser leur maintenance et permettre aux machines d'être plus productives. Le vol du drone est alors automatisé autour des pales. À VivaTech, nous avons rencontré le fondateur de SupAirVision, Sébastien Arnould, qui nous a présenté cette technologie amenée à être de plus en plus utilisée.