Éoliennes : on sait enfin recycler toutes les pales ! Même celles déjà à la décharge

L'énergie éolienne a le vent en poupe, et pour une bonne raison : elle permet de produire de l'électricité à partir d'une énergie renouvelable relativement prévisible et, surtout, éventuellement accessible aux heures de pointe, contrairement à l'énergie solaire. De plus, elle permet de valoriser des territoires offshore où les rendements sont plus élevés et les désagréments pour les populations moins importants. Cependant, rien n'est parfait, et ce secteur ne fait pas exception à la règle. Parmi ses défauts, le recyclage des pales d'éoliennes est sûrement le plus mis en évidence.