Le premier parc éolien flottant semi-submersible au monde dépasse toutes les attentes en matière de puissance

Situé à 20 km des côtes au nord du Portugal, le parc éolien offshore semi-submersible WindFloat Atlantic a donné le sourire à ses gestionnaires qui ont constaté une hausse de 5 % de la production par rapport à l'année précédente. Le parc, composé de trois éoliennes Vesta de 8,4 MW reposant sur des socles semi-submersibles, a produit 78 gigawattheures (GWh) qui ont servi à alimenter 25 000 foyers.

Grâce à cette production qui dépasse de loin les attentes, ce sont près de 33 000 tonnes de CO2 qui n'ont pas été rejetées dans l'atmosphère. De plus, la position des éoliennes offre une disponibilité annuelle située entre 93 et 94 %, ce qui est réellement notable. Ceci étant dit, les opérateurs continuent chaque jour d'apprendre de cette installation qui sert désormais de modèle à de nombreux autres projets de ce type. Le chef de projet de WindFloat Atlantic, José Pinheiro, le rappelle dans un récent communiqué :

« Chaque journée de fonctionnement de WindFloat Atlantic est un jour supplémentaire dans la collecte des connaissances. C'est quelque chose de très précieux et de différent lors des projections réalisées pour de futurs projets commerciaux. Grâce à cette expérience accumulée, nous pourrons non seulement faire moins d'erreurs, mais aussi apporter des optimisations et offrir plus d'avantages à ceux qui bénéficieront directement et indirectement de nos futurs projets offshore […] »