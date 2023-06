VivaTech 2023 : avec le TGV M, on peut définitivement dire adieu l'obsolescence programmée

Outre des émissions de carbone plus faibles, le TGV M est prévu pour rouler jusqu'en 2070. « Dans le ferroviaire, on n'a jamais été sur du jetable. La durée de vie d'un train va entre 20 et 40 ans, et même plus pour des trains de fret. Aujourd'hui, il faut penser les concepts pour que ce soit réparable. » Un moteur de TGV peut en effet parcourir 15 millions de kilomètres.