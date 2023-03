Bientôt des trains à plus de 500 km/h en France ? Oui mais comment ?

Au-delà de ce chantier qui relève encore du fantasme à ce stade, la SNCF et Nevomo vont très rapidement discuter des possibilités de court et moyen termes. Le partenariat devra dans un premier temps aider à améliorer les performances des trains de marchandises actuels (avec davantage de capacités de fret et de chargement), et travailler à augmenter la capacité sur les lignes de passagers.