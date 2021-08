Virgin Hyperloop détaille le fonctionnement de son "train" supersonique capable de foncer à plus 1 000 km/h

À la limite entre le fantasme d'ingénieurs et la science-fiction, la technologie hyperloop, censée relier de grandes villes en un rien de temps à bord de navettes avançant à environ 1 080 km/h dans des tunnels, est peut-être en train de redonner espoir à ses concepteurs et aux curieux. Virgin Hyperloop, l'une des nombreuses sociétés à avoir emboité le pas à un Elon Musk qui avait évoqué l'idée de le construire en 2012 (s'inspirant lui-même des spéculations de Robert Goddard sur le concept au tout début du vingtième siècle), a publié, en début de semaine, une vidéo détaillant la technologie et son fonctionnement.