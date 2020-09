Un projet de Hyperloop au Canada vise les déplacements à 1000 km/h

Le projet nommé « Alberta TransPod » est en phase d'étude de faisabilité, et ce jusqu'en 2022. Dans le même temps, la phase de recherche et de développement bat son plein et continuera jusqu'en 2024. Les différentes étapes du projet vont s'enchaîner avec le début de la construction de la piste de tests, et les premiers essais à haute vitesse. Le lancement du chantier de la première ligne, qui reliera Edmonton à Calgary, débutera, lui, en 2025.