Les Pays-Bas envisagent l'Hyperloop pour un Paris-Amsterdam en 90 minutes

Temps de trajet divisés par deux

L'Hyperloop pour se rendre au bureau ?

Source : The Guardian

En 2013, Elon Musk dévoilait un projet de recherche baptisé « Hyperloop ». Son but : mettre au point un nouveau moyen de transport, reposant sur des moteurs à induction créant un champ magnétique au sein de tubes à vide, propulsant ainsi des capsules à près de 1 000 km/h. L'idée serait donc d'être notamment beaucoup plus rapide que le train et beaucoup moins nocif pour l'environnement que l'avion.Depuis, plusieurs sociétés travaillent au développement de la technologie. Parmi elles, la start-up néerlandaise Hardt Hyperloop. Celle-ci a dernièrement présenté une étude, pour mettre en lumière les possibilités offertes par ce futur mode de transport.D'après elle, il permettrait de réduire considérablement les temps de trajet entre plusieurs grandes villes européennes. Ainsi, les voyageurs pourraient parcourir la distance séparant Bruxelles et Amsterdam en seulement 30 minutes, contre au moins 1h45 aujourd'hui. De même, la capitale néerlandaise pourrait être reliée à Paris en 1h30, au lieu d'environ 3h15 à l'heure actuelle.Et cet argument n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. En effet, la province de Hollande-Septentrionale, à laquelle appartient Amsterdam, s'est montrée enthousiaste à l'idée d'une telle possibilité et a d'ailleurs contribué à l'étude publiée par Hardt Hyperloop. Jeroen Olthof, membre de la députation provinciale en charge de la mobilité, déclare y voir un avenir prometteur pour les déplacements professionnels : «».Cet avis n'est cependant pas partagé par tout le monde. Plusieurs pays, dont l'Australie, ont ainsi récemment remis en cause le modèle, en particulier quant à son rapport qualité-prix.Mais les Pays-Bas continuent d'espérer le meilleur avec cette technologie. C'est d'ailleurs dans la ville de Groningue que se situe le centre européen consacré à l'Hyperloop , géré par la société Hardt. Quant à la Hollande-Septentrionale, elle estime que le train ultrarapide lui permettrait de générer 275 milliards d'euros supplémentaires.