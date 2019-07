Hyperloop : la prochaine compétition sera un tronçon incurvé de 10 km

Un concours de vitesse qui atteint ses limites

Next year's @Hyperloop competition will be in a 10km vacuum tunnel with a curve — Elon Musk (@elonmusk) July 22, 2019

Un objectif ambitieux, voire irréaliste

Source : TechCrunch

est l'un des tous derniers projets d'. Le turbulent P.-D.G. de, ou encore dea pour ambition, avec cette nouvelle société, de construire des tunnels permettant, tout en réduisant la circulation et les embouteillages aux heures de pointe.Chaque année, Elon Musk éprouve son système en organisant un concours de vitesse, la, dans laquelle s'affrontent plusieurs équipes d'étudiants en provenance de nombreux pays. Or, ces trois dernières années, c'est l'université technologique de Munich qui a remporté la compétition avec, soit 4 km/h de moins que l'année précédente.Pour ajouter plus de difficulté à son concours, et donner plus de chances aux autres équipes participantes, le P.-D.G. a déclaré sur Twitter que dès l'année prochaine, le challenge sera porté suravec unpour complexifier davantage l'épreuve.Les équipes de SpaceX qui ont construit le tunnel de test servant également à la, sont quant à eux moins affirmatifs que leur exubérant patron.Selon, président de la société Boring Company en charge de l'. Il mesure aujourd'hui environ 1,6 km de long, soit cinq fois plus court que l'objectif d'Elon Musk.Plus tard, le patron de SpaceX a calmé ses ardeurs, admettant que son souhait était irréalisable à très court terme. Il reste néanmoins confiant : «».Reste aux ingénieurs de SpaceX de se creuser suffisamment la tête pour donner raison à leur dirigeant...