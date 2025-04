Notons que ce n'était pas la première fois qu'une entreprise vendait sous licence des PC portables portant la marque Nokia. En 2020, un certain PureBook X14 avait par exemple été commercialisé en Inde, non pas par Off Global, mais par un certain Flipkart, qui avait signé, à l'époque, un contrat similaire à celui dont la startup lyonnaise a pu bénéficier.

Flipkart continue d'ailleurs de commercialiser des produits sous licence Nokia pour le marché indien, mais semble désormais se consacrer aux téléviseurs. D'autres marques comme RichGo ou encore SteamView distribuent également des produits audio et des périphériques de streaming estampillés Nokia.

La vente de produits électroniques sous licence Nokia est d'ailleurs devenue monnaie courante. Ces dernières années, le finlandais HMD est peut-être celui qui s'est le plus illustré en Europe, au travers de ses smartphones et tablettes Nokia. Des produits que la marque de commercialise plus, préférant désormais se concentrer sur les feature phones.