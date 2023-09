Smartphones Nokia : histoire d'une descente aux enfers

Les dirigeants de l'entreprise finlandaise se sont toutefois rendu compte que le secteur allait opérer une transition vers le tactile. Un an plus tard sort le Nokia 5800 XpressMusic, un smartphone tactile bien construit, mais propulsé par Symbian, un système d'exploitation maison qui n'était pas aussi convaincant qu'iOS. Pour la petite histoire, Nokia rejettera plusieurs années plus tard un possible partenariat avec Google, estimant qu'Android ne serait qu'une solution à court terme. Pourtant, avec le HTC Dream, le géant de la recherche s'est vite placé en fer de lance de la riposte à Apple.

Fin des années 2000, la firme doit donc, d'un côté, se moderniser, et de l'autre, faire face à un BlackBerry qui progresse rapidement. Complètement désemparée, l'entreprise finlandaise ne trouve pas la bonne formule pour rivaliser avec la concurrence, et n'est plus leader du marché à partir de 2009. Dans sa chute désormais inexorable, elle place à sa tête un certain Stephen Elop, anciennement en charge de la division Business de… Microsoft.