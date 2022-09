IFA : Nokia lance les X30 et G60, des smartphones 5G conçus pour connecter le monde sans coûter à la planète

Selon les propos tenus par les représentants du constructeur, HMD Global tient à faire sa part pour alléger sa dette écologique. En plus d’inciter ses utilisateurs à conserver leurs smartphones Nokia le plus longtemps possible, notamment en les rendant plus faciles à réparer, l’entreprise finlandaise s’attache à concevoir des produits plus écologiques, avec un approvisionnement et une fabrication plus éthiques.