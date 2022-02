Deux nouveaux smartphones chez Nokia pour s'adresser aux petites bourses

Le Nokia G21 s'articule autour d'un écran LCD 6,5", en définition HD+, avec une fréquence de 90 Hz. On y retrouve une encoche en goutte d'eau, qui accueille un module 8 mégapixels. À l'arrière, on retrouve un capteur principal de 50 mégapixels, accompagné d'un module macro et d'un module de profondeur de 2 mégapixels. Côté batterie, on retrouve ici un bloc de 5050 mAh, avec une charge rapide 18 W (mais avec un bloc 10 W fourni par défaut).