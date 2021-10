HMD annonce la Nokia T20, une tablette endurante avec écran "2K"

La tablette propose 4 Go de RAM et 64 Go d'espace de stockage, avec une possibilité d'extension par carte microSD jusqu'à 512 Go. En termes de connectivité, la Nokia T20 ne profite pas des dernières technologies puisqu'elle reste sur du Wi-Fi 5 et à la 4G, ce qui pourrait toutefois suffire à la plupart des usages.

On y retrouve un capteur photo principal de 8 Mp ainsi qu'une caméra frontale de 5 Mp. L'audio est confié à des haut-parleurs stéréo ainsi qu'à une prise jack 3,5 mm, alors que deux microphones sont intégrés pour capturer la voix.

Propulsée par Android 11, la tablette sera mise à jour vers les deux prochaines versions d'Android grâce à une garantie de deux ans pour le suivi de fonctionnalités. Les patchs de sécurité mensuels seront quant à eux assurés pendant trois ans. La Nokia T20 est par ailleurs certifiée Android Enterprise Recommended par Google.