HMD lance le Nokia XR20, un smartphone ultra résistant

Pour le reste, on retrouve un SoC Snapdragon 480 associé à 4 ou 6 Go de RAM et à 64 ou 128 Go d'espace de stockage selon la configuration choisie, ainsi qu'une prise en charge de la 5G.

L'autonomie est confiée à une batterie de 4 630 mAh avec support de la charge sans fil Qi à 15 W (c'est très rare sur ce segment, et cette fonction est absente du X20) et de la recharge filaire à 18 W.

Le capteur photo principal Samsung ISOCELL GM1 de 48 Mp et ouverture f/1.79 avec autofocus est accompagné d'un ultra grand-angle de 13 Mp et f/2.4. Une caméra frontale 8 Mp intégrée dans un poinçon est en charge des selfies.

HMD promet trois mises à jour majeures d'Android (le smartphone sort sous Android 11) et quatre ans de mises à jour de sécurité mensuelles. Le Nokia XR20 est commercialisé à partir de 499 euros.