Nokia va lancer une flopée de smartphones entrée et milieu de gamme au premier semestre 2021

Ensuite, Nokia devrait continuer d'abreuver le marché de smartphones peu chers, sans support 5G, et toujours avec une interface Android Stock.

Un Nokia 6.3 ou 6.4 est attendu comme une solution peu chère pour profiter d'un écran PureDisplay et de lentilles certifiées Zeiss. La puce milieu de gamme pourrait être le Snapdragon 675.

Le Nokia 3.5 serait prévu pour la fin du premier semestre pour succéder au Nokia 3.4, avec un meilleur SoC et des capteurs photo plus performants. On espère aussi des changements esthétiques pour un design plus moderne.

Les Nokia 2.5 et 1.4 représenteront l'entrée de gamme, avec un lancement en début d'année pour le second et un peu plus tard pour le premier cité.