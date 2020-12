5G : Nokia vise des marges nulles dans une stratégie de reconquête du marché

Du côté de Nokia donc, on veut donner l'apparence d'une entreprise qui reste sereine (on fera fi des licenciements évoqués en France, qui pourraient laisser plusieurs centaines de personnes sur le carreau, victimes de la réorganisation de l'entreprise). « Nous devons garder à l'esprit que la 5G va porter sur un cycle de 10 ans et nous en sommes encore aux tout premiers stades de ce cycle », rappelle son P.-D.G., prêt à être patient. Outre le réseau mobile, le Cloud computing et les réseaux IP et fixes font partie des nouvelles priorités du groupe.