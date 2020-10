Nokia installera un réseau 4G sur la Lune pour la NASA

Pour ce faire, la NASA a choisi de travailler avec la division américaine de Nokia. Les deux parties signeront un contrat de 14,1 millions de dollars pour que le spécialiste des télécommunication déploie « le premier système de communication LTE/4G dans l'Espace ».

Sur son site officiel, la NASA explique que le système supportera des communications à grande distance sur la surface de la Lune, et offrira « une vitesse plus élevée et plus de stabilité que les standards actuels ».