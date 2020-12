Nokia annonce le C1 Plus, un smartphone d'entrée de gamme à 69 €

Que peut-on attendre d'un smartphone commercialisé à 69 euros ? Nokia et HDM Global ont relevé le pari. Sans grande surprise, les utilisateurs devront faire l'impasse sur la compatibilité avec les réseaux 5G. Le Nokia C1 Plus est compatible avec la 4G.

Le Nokia C1 Plus reprend le traditionnel un châssis de Nokia en polycarbonate précédemment introduit sur la gamme Lumia. L'appareil pèse 146 g et affiche des dimensions de 149,1 × 71,2 × 8,75 mm. Il dispose d'un écran de 5,45 pouces HD+ (1600 × 900 pixels) avec un ratio de 16:9.

Sans plus de précisions, Nokia précise que l'appareil est propulsé par un SoC quad core cadencé à 1,4 GHz épaulé par 1 Go de mémoire vive DDR3. Côté stockage, nous ne retrouvons que 16 Go avec toutefois un lecteur de cartes micro-SD.

Concernant la partie photo, un seul capteur de 5MP est présent à l'arrière. La caméra frontale est également de 5 MP. Les deux disposent d'un module flash. Il est intéressant de noter la présence du déverrouillage par reconnaissance faciale avec Face Unlock sur ce terminal d'entrée de gamme.

Deux variantes du Nokia C1 Plus seront proposées, l'une d'entre elles supportant deux cartes Nano SIM. L'appareil n'est pas compatible avec les dernières spécifications de Bluetooth 5.2. Nous retrouvons la connexion sans-fil en version 4.2. Côté Wi-Fi, le terminal se connecte au réseau 802.11 b/g/n.