Nokia : deux futurs mobiles potentiellement équipés d'un capteur 200 Mp... et d'un OS inattendu

D'après PhoneArena, les X60 et X60 Pro ne lésineraient pas sur les performances. On y trouverait notamment un écran courbé, une grosse batterie de 6 000 mAh et un capteur principal massif de 200 Mp surmonté d'une optique signée Zeiss.

Un rafraîchissement à 144 Hz pour l'écran, la recharge rapide et un SoC Snapdragon haut de gamme (le Snapdragon 888 Plus ? ) seraient également au programme, sans qu'on en sache beaucoup plus à ce stade. Nul doute que les prochaines semaines nous permettront d'en découvrir plus de spécifications.