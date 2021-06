Huawei : "HarmonyOS, une volonté d'apporter l'expérience utilisateur la plus aboutie possible" (Interview)

Ces chiffres-là sont issus d'une histoire qui a démarré au moment où nous avons occidentalisé notre propre store d'applications, la Huawei AppGallery. Il y a plus d'un an, on s'est mis en contact avec un grand nombre de développeurs et d'éditeurs d'applications, pour que petit à petit soient rendues disponibles leurs applications et solutions, qui étaient sous Android, désormais Android Open Source, en utilisant les Huawei Mobile Services (HMS). La plupart de ces développeurs a commencé à travailler avec nous, et ils ont basculé dans le monde de HarmonyOS.