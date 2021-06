Watch 3, MatePad Pro : Huawei lance ses premiers appareils sous HarmonyOS

Les Huawei Watch 3 et Watch 3 Pro diffèrent de par leur fabrication : aluminium pour la première et titane pour la version haut de gamme. Pour le reste, on retrouve des spécifications techniques à peu près similaires.

Elles sont équipées d'un écran AMOLED de 1,43 pouce, d'un moniteur cardiaque, d'un oxymètre, d'un capteur de température et sont capables de proposer un suivi du sommeil et de mesurer le niveau de stress. Huawei promet plus de 100 exercices pour les sportifs.

Les smartwatches embarquent une eSIM pour la connectivité 4G. Comptez sur une autonomie de 14 jours pour la Watch 3 et de 21 jours sur la Watch 3 Pro avec la 4G désactivée. Autrement, elle fond logiquement à respectivement 3 et 5 jours d'endurance.

La Huawei Watch 3 Pro est vendue au prix de 499 euros. Deux tarifications sont proposées pour la Watch 3 : 399 euros pour la version Classic avec bracelet en cuir et 369 euros pour la version sport avec bracelet en silicone. La date de sortie est programmée au 18 juin 2021.