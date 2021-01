CES 2021 : TCL Nxtpaper, une liseuse qui veut révolutionner les écrans e-ink ?

Outre une tablette Tab 10S plutôt traditionnelle, TCL lève le voile, à l'occasion du CES 2021, sur une intrigante tablette Nxtpaper, dotée d'un écran 10", et troquant la technologie LCD pour du NCVM-composite (pour « Non Conductive Vacuum Metallization »).

Selon TCL, cette tablette se comporte comme une dalle à technologie e-ink, mais affiche de la couleur, bénéficiant en plus d'une résolution de 1 440 x 1 080 pixels. Côté OS, c'est Android 10 qui se charge d'animer le tout.

La technologie Nxtpaper permet à la tablette TCL d'afficher une silhouette de 7,4 mm seulement, pour 316 grammes sur la balance. Sous le capot, on retrouve un processeur Mediatek LT8768E à 2 Ghz, et un GPU PowerVR GE8320. L'ensemble profite de 4 Go de RAM, 64 Go de stockage et une batterie de 5 000 mAh (compatible avec la charge rapide 18W).