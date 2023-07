L'iPhone a déjà 16 ans. Comment sa sortie a tout changé

Durant toute une partie de la keynote, le cofondateur de la marque à la pomme a mis en exergue les défauts des smartphones commercialisés par la concurrence. Ces derniers étaient souvent encombrés par la présence d'un clavier tactile physique et leur écran tactile, qui était fatalement plus petit, nécessitait l'utilisation d'un stylet. Avec l'iPhone, Apple a donc mis au point une technologie permettant de toucher directement l'écran avec les doigts, offrant ainsi une expérience plein écran plus fluide et naturelle. Ses nombreuses innovations font d'ailleurs de lui un objet de collection rare de nos jours.