Cet ancien ingénieur d'Apple révèle pourquoi il était impossible de copier/coller du texte sur le premier iPhone

Derrière les décisions les plus inexplicables se cachent parfois des raisons on ne peut plus ordinaires. Un simple manque de temps en guise de justification, qui aura amputé l’iPhone d’une fonctionnalité devenue aujourd’hui incontournable (et indispensable). Ce n’est que plus tard que Ken Kocienda et ses équipes implémenteront la fonction de presse-papiers à l'iPhone. Une anecdote amusante, qui nous rappelle surtout à quel point de l'eau a coulé sous les ponts et ô combien les priorités ont bien changé en l'espace de quelques années…