À votre avis, combien Apple a-t-elle vendu d'iPhone depuis le tout début ? Vous êtes sûrement loin du compte !

Bien sûr, au fil des années, l'iPhone est devenu de plus en plus populaire (et de plus en plus cher aussi), avec en prime une gamme qui s'est élargie. En effet, s'il fut un temps où l'on achetait simplement « le nouvel iPhone », depuis quelques années déjà, il est possible d'acheter l'iPhone SE, le nouvel iPhone de base, mais aussi sa déclinaison Pro, voire, depuis la génération iPhone 14, la version « Plus ».