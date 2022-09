Saurez-vous deviner la part de marché de l'iPhone face à Android aux États-Unis ? C'est impressionnant

Selon des données fournies par Counterpoint Research et relayées par Financial Times, l’iPhone vient, pour la toute première fois en l’espace de 15 longues années, de dépasser les 50 % de parts de marché aux États-Unis. En d’autres termes, cela signifie que les iPhone représentent désormais plus de la moitié des smartphones utilisés dans le pays de l’Oncle Sam, devançant ainsi les appareils utilisant Android comme système d’exploitation.