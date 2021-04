L'iPhone est le smartphone de prédilection de 90% des ados aux USA

L'année dernière, l'iPhone 11 s'est hissé sur la plus haute marche du podium des smartphones les plus vendus avec ses 64,8 millions d'unités. La seconde place est occupée par l'iPhone SE (24,2 millions) et la troisième par l'iPhone 12 (23,3 millions). Le firme de Cupertino est plus en forme que jamais et continue de gagner du terrain aux États-Unis. Et une audience bien particulière semble se ruer sur les téléphones de la marque.



Selon une étude menée par Piper Sandler auprès de 7000 adolescents, les jeunes sont extrêmement friands des iPhone. Si bien qu'environ 88% des interrogés possèdent déjà un téléphone conçu par Apple. Il faut dire qu'avec le lancement de l'iPhone SE l'année dernière à 399$, une plus large audience a pu se tourner vers la gamme de smartphones d'Apple. Mais le succès ne s'arrête pas là.