Nokia se lance sur le marché laptop avec un Français aux manettes

Côté affichage, le Nokia PureBook Pro mise sur une dalle IPS Full HD (1 920 par 1 080 pixels), non tactile, traitée antireflet et surmontée d'une Webcam HD de 2 Mpx. La connectivité de l'engin s'axe sur les standards Wi-Fi 5 et Bluetooth 5.2, tandis que sa connectique reposera sur deux ports USB-C 3.2, un port USB-A 3.2, un lecteur de cartes SD et une prise casque. La batterie est annoncée avec une capacité de 57 Wh, pour une autonomie allant jusqu'à 10 heures, ce qui ne paraît pas vraiment aguicheur de prime abord. Quatre haut-parleurs (deux sur les côtés du châssis et deux en dessous) sont aussi évoqués par OFF Global, qui vante un son plus englobant et une bonne expérience audio. Sans surprise, Windows 11 sera installé sur l'appareil, dont les dimensions atteignent 358 x 237 x 19,05 mm pour 1,7 kg en 15,6 pouces.

Comme évoqué plus haut, le Nokia PureBook Pro sera décliné en deux versions, au moins dans un premier temps. En 15,6 pouces, l'appareil sera proposé à partir de 699 euros, tandis qu'il se négociera à partir de 799 euros pour le 17,3 pouces. OFF Global promet que d'autres modèles seront annoncés plus tard en 2022. L'entreprise évoque notamment la piste d'un ultraportable… sans vouloir en dire plus. On apprend par ailleurs que la marque souhaite se concentrer dans un premier temps sur les PC portables « classiques ». A priori, inutile de s'attendre à des 2-en-1 ou autres excentricités dans l'immédiat. Nous avons également eu confirmation qu'aucune configuration AMD n'est pour l'instant au programme.

Clubic devrait prochainement pouvoir tester le Nokia PureBook Pro. Nous vous dirons alors si l'appareil profite d'un rapport équipement/prix réellement intéressant… ou non.