Bye-bye Nokia ? La marque légendaire de nouveau menacée de disparition

Il va peut-être bientôt falloir dire au revoir à un titan de l’industrie mobile. La marque Nokia pourrait bien disparaître du marché dans les prochaines années.

Les plus vieux et vieilles d’entre vous se souviennent sans doute d’une époque ou Apple, Samsung et Xiaomi ne régnaient pas encore en maître sur l’industrie mobile. À leur place, un seul nom inspirait, confiance et jalousie : Nokia. Mais après de nombreuses péripéties et de rendez-vous loupés avec l’histoire, la marque historique de téléphone mobile pourrait bien disparaître bientôt.