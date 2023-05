Nokia lance un smartphone plus étanche que jamais, le 3310 n'a qu'à bien se tenir

Avant d'entrer dans le vif du sujet, à savoir sa solidité, le Nokia XR21 est équipé d'un écran LCD IPS de 6,49 pouces avec une résolution FHD+. Celui-ci propose un taux de rafraîchissement de 120 Hz et peut être utilisé même si vos mains sont mouillées ou que vous portez des gants. Il est alimenté par le Soc Snapdragon 695, dispose de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage. Du côté de l'appareil photo, nous retrouvons une caméra principale de 64 mégapixels et un ultra grand-angle de 8 mégapixels. Enfin, vous pouvez compter sur un capteur de 16 mégapixels pour vos selfies.