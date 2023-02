Nokia G22, C22, C32 : trois nouveaux smartphones abordables et durables

Ainsi, le smartphone bénéficie d’une meilleure durabilité dans le temps. Toutefois, il est livré avec Android 12 et ne bénéficiera que de deux mises à niveau du système d’exploitation et de trois ans de mises à jour de sécurité. Des points tout aussi importants à considérer lorsqu’il s’agit de durabilité…

En ce qui concerne les spécifications du modèle, le Nokia G22 propose un écran HD+ (720 x 1 600 pixels) de 6,5 pouces au format 20:9. Protégé par du Corning Gorilla Glass 3, il est doté d’un taux de rafraîchissement maximal de 90 Hz et d’une luminosité de 500 nits. Le capteur selfie de 8 mégapixels (f/2.0) est hébergé dans un poinçon en forme de goutte d’eau, ce qui est commun pour un smartphone à ce tarif.

Il est propulsé par un SoC Unisoc T606 couplé à 4 Go de mémoire vive. Le modèle peut délivrer jusqu’à 2 Go de RAM virtuelle supplémentaire, à partir de l’espace de stockage libre restant. Deux configurations sont disponibles : 64 Go ou 128 Go d’espace mémoire. C’est peu, mais notons que le Nokia G22 bénéficie du support MicroSD jusqu’à 2 To pour augmenter la mémoire disponible et stocker les fichiers du téléphone.

Le dos du smartphone en plastique 100 % recyclé présente un module photo regroupant trois capteurs et un flash LED. On y trouve un grand-angle de 50 mégapixels (f/1,8) avec autofocus, un module macro de 2 mégapixels et un capteur de profondeur de champ de 2 mégapixels. HMD Global promet au smartphone jusqu’à trois jours d’autonomie, grâce à sa batterie réparable de 5 050 mAh, qui conserverait 80 % de sa capacité d’origine après 800 cycles de charge. Elle est compatible avec la charge de 20 W en USB-C.

Certifié IP52 contre les poussières et les chutes de gouttes d’eau, le Nokia G22 dispose d’un port audio jack 3.5mm. Il est disponible en France, dès aujourd’hui, à partir de 179 euros, dans les coloris Meteor Grey et Blue Lagoon. Il est livré avec un étui transparent 100 % recyclé et un câble USB-C vers USB-C, le tout sans bloc de chargement.