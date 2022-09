Les nouveaux PC portables Nokia débarquent, lancés par une startup française

Avec 18,6 mm d'épaisseur et un châssis en plastique, le Nokia PureBook Fold ne comptera pas parmi les ultraportables convertibles les plus sveltes ou les plus élégants du marché, mais il faut bien faire des concessions à ce niveau de prix. L'appareil monte par ailleurs à 1,66 kg et s'oriente principalement vers les étudiants et les familles avec un écran Full HD tactile de 14,1 pouces (IPS, 250 nits) et une connectique plutôt minimaliste : deux ports USB-C 3.2, un port USB-A 3.0, un lecteur microSD et une prise jack 3,5 mm. A priori pas de sortie HDMI au programme, mais l'on peut quand même compter sur un lecteur d'empreintes digitales.