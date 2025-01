max6

C’est surtout, je pense, que les PC de chacun correspondent bien à l’usage qui en est fait alors pourquoi en changer ?

Quand j’ai changé mon PC en 486 DX 400 pour un pentium 166 MMX j’ai pris un coup de pied au c…

Mais aujourd’hui je j’utilise ici un portable en core I3 de troisième génération et il fait rapidement tout ce que demande le surf le visionnage la bureautique et les usages courants.

Bien sur pour travailler j’ai mieux et pour jouer aussi mais ce n’est pas forcément le besoin de la majorité.

Il semble bien que le marché du PC, pour une majorité de personnes, soit arrivé en phase de renouvellement ou du plaisir d’avoir un PC neuf plus que le besoin de satisfaire de nouveaux usages indispensables.

Pendant le COVID tout un tas de gens ont « découvert » de nouveaux usages justifiant l’achat d’un PC entre le télétravail, les commande en ligne, garder le contact avec leurs proches et même ma mère qui à 80 ans a découvert le bridge en ligne à cause du club fermé (elle continue d’ailleurs un peu tous les jours).

Mais cela reste mon sentiment…