Ordinateurs portables, le marché toujours en berne en 2023 ?

Guerre en Ukraine, inflation galopante et baisse globale de la demande devraient conduire le marché du PC portable à dévisser en cette fin d'année 2022. Pour le quatrième trimestre 2022, les dernières estimations de TrendForce prévoient une baisse des expéditions de 7,2 % par rapport au troisième trimestre 2022, et même une véritable décrue, de 32,3 %, si on compare les 42,9 millions d'unités qui devraient quitter les usines fin 2022 à celles qui avaient été distribuées en 2021 sur la même période.