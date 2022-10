Vente d'ordinateurs : tout le monde est dans le rouge... sauf Apple ?

Dans cet océan de morosité, un seul être surnage : Apple. La firme de Cupertino affiche une croissance de 7 % et a réussi à expédier 7,9 millions d'ordinateurs lors de ce troisième trimestre, bien aidée par le lancement du MacBook Air M2 à la fin du deuxième trimestre.

Ses concurrents n'ont pas eu autant de chance. HP enregistre la baisse la plus forte parmi les plus grands constructeurs, avec une diminution de 27 % des ventes (de 17,3 à 12,7 millions). Dell n'est pas beaucoup plus en forme : le fabricant avait écoulé 15,2 millions de PC au Q3 2021, et seulement 12 millions au Q3 2022, soit une chute de 21 %. Lenovo est l'autre grand perdant du moment, avec des ventes qui ont diminué de 16 % par rapport à l'année passée (20,1 à 16,9 millions).

Selon Counterpoint, les PC orientés gaming et les ordinateurs sous architecture ARM sont les mieux placés pour résister au ralentissement du marché.