Le marché du PC en hausse de 15 % en 2021, Apple en forte progression

En tout, ce sont 348,8 millions de PC qui ont été écoulés en 2021, contre 303,9 millions en 2020. Notez quand même un ralentissement au cours du quatrième trimestre, avec une hausse de « seulement » 1 % par rapport à la même période l’année dernière : 92,7 millions de machines commercialisées contre 91,7 au quatrième trimestre 2020. D’ailleurs, malgré les fêtes de fin d’année, ces trois mois représentent à peine plus d’un quart (26,58 %) des expéditions de l’année.

On reste toutefois loin des prévisions pessimistes des analystes de Canalys, un cabinet concurrent d’IDC, qui tablaient sur un effondrement des ventes aux troisième et quatrième trimestres et une croissance de 1,4 % entre 2020 et 2021 …