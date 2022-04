Les ventes de PC seraient-elles en train de s’essouffler après 2 ans d'enthousiasme ?

Avec une baisse de 17,8 % sur un an, HP Inc. subit le plus fort recul. Lenovo et Acer ont également vu leurs expéditions se réduire. Ce n’est pas le cas d’Asus, Dell et Apple dont les livraisons restent en croissance. Asus tire le mieux son épingle du jeu avec une hausse de 17,7 % de ses ventes en glissement annuel.