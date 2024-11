Cette stratégie s'avère particulièrement délicate car les portables ARM se sont jusqu'à présent cantonnés aux segments milieu et haut de gamme, limitant leur attractivité. Toutefois, l'arrivée prochaine de puces Snapdragon X plus abordables devrait progressivement démocratiser ces machines, offrant aux développeurs un marché potentiellement plus large et incitatif. L'enjeu sera de convaincre les éditeurs que cette transition, bien que complexe, représente un investissement technologique prometteur pour l'avenir des plateformes informatiques.