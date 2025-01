yomiel

S’il restera encore 40% de PC sous Windows 10 en septembre (soit un PdM identique à 1 an de la fin de vie de Windows 7, c’est dire…), ce n’est pas non plus dans l’intérêt de Microsoft de laisser les machines sans màj. Ils ne pourront pas couper le robinet net.

Dans le monde du CMS, Drupal 7 tire sa révérence dans 2 jours mais 40% des sites recensés (soit plus de 260k sites) sont encore dans cette version, malgré plusieurs reports de fin de cycle, et il y a peu de chance d’une annonce d’extension supplémentaire par la communauté…

Sauf que les conséquences sur un OS grand public sont potentiellement pires.

Le problème est qu’un PC milieu de gamme de 2016 tourne encore très bien aujourd’hui. Il faudrait que MS rende officiellement TPM2 optionnel comme pour une édition IoT tout en argumentant clairement les fonctionnalités limitées (et non, Copilot plus n’est pas un argument valable) et pas en faisant des déclarations vagues et un peu menaçantes comme ils font pour le moment.