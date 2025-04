Il faut bien le dire, ce volet latéral a aussi le mérite de réconcilier, un peu, les utilisateurs et utilisatrices avec un menu Démarrer qui peine encore à convaincre. Trop chargé, mal hiérarchisé, parfois encombré de recommandations peu pertinentes, l’accueil de Windows 11 n’a jamais fait l’unanimité. Et si une refonte plus ambitieuse semble déjà dans les cartons, ce panneau, lui, trouve immédiatement sa place. Fonctionnel, discret, utile au quotidien : c’est peut-être l’un des ajouts les plus pertinents que Microsoft ait proposés pour son menu Démarrer depuis longtemps.