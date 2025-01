Les membres du programme Windows Insider peuvent d'ores et déjà tester cette nouvelle intégration de l'iPhone directement depuis le menu Démarrer. Cette mise à jour offre un accès rapide à l'état de la batterie, aux messages, aux appels et aux activités récentes, directement depuis l'interface de Windows 11. La procédure de connexion a été repensée pour plus de simplicité : il suffit désormais d'ouvrir le menu Démarrer, de sélectionner le type de smartphone (Android ou iPhone) et de se laisser guider par les instructions à l'écran.

Jusqu'à présent, l’accès à l'application Phone Link était nécessaire pour synchroniser un smartphone avec Windows. Avec cette mise à jour, la procédure deviendra encore plus simple. L'utilisateur pourra directement lier son téléphone depuis le menu Démarrer du système d'exploitation de Microsoft. Ainsi, les propriétaires d'iPhone seront dorénavant logés à la même enseigne que les utilisateurs d'appareils Android.